Ποιο δημοφιλές SUV θα είναι διαθέσιμο και ως Plug-in υβριδικό;
Ποιο δημοφιλές SUV θα είναι διαθέσιμο και ως Plug-in υβριδικό;
Το compact SUV της Skoda θα επιστρέψει σύντομα πολύ ανανεωμένο, διαθέτοντας για πρώτη φορά και επιλογή με plug-in υβριδική τεχνολογία.
Η Skoda αλλάζει στρατηγική και ετοιμάζει τη δεύτερη γενιά του δημοφιλούς Karoq, το οποίο αρχικά δεν προβλεπόταν να αποκτήσει διάδοχο, καθώς τη θέση του στην γκάμα θα αναλάμβανε το ηλεκτρικό Elroq.
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