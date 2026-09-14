Ποιο δημοφιλές SUV θα είναι διαθέσιμο και ως Plug-in υβριδικό;
NEWSAUTO.GR

Ποιο δημοφιλές SUV θα είναι διαθέσιμο και ως Plug-in υβριδικό;

Το compact SUV της Skoda θα επιστρέψει σύντομα πολύ ανανεωμένο, διαθέτοντας για πρώτη φορά και επιλογή με plug-in υβριδική τεχνολογία.

Ποιο δημοφιλές SUV θα είναι διαθέσιμο και ως Plug-in υβριδικό;
Η Skoda αλλάζει στρατηγική και ετοιμάζει τη δεύτερη γενιά του δημοφιλούς Karoq, το οποίο αρχικά δεν προβλεπόταν να αποκτήσει διάδοχο, καθώς τη θέση του στην γκάμα θα αναλάμβανε το ηλεκτρικό Elroq.

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