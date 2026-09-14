Η Citroen τιμά τα πιο εμβληματικά μοντέλα της με έναν ξεχωριστό τρόπο
Η Citroen τιμά τα πιο εμβληματικά μοντέλα της με έναν ξεχωριστό τρόπο
Η Citroen εγκαινίασε το «Citroen Classic Tour», μια νέα δράση για να τιμήσει τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιστορίας της.
Το «Citroen Classic Tour» είναι γεγονός. Τα στελέχη της Citroen αποφάσισαν να εφαρμόσουν έναν νέο θεσμό ο οποίος έχει ως στόχο να αναδείξει και να τιμά την κληρονομιά της και θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Παρίσι.
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