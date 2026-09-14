Η Citroen τιμά τα πιο εμβληματικά μοντέλα της με έναν ξεχωριστό τρόπο

Η Citroen εγκαινίασε το «Citroen Classic Tour», μια νέα δράση για να τιμήσει τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιστορίας της.