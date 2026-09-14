Η Citroen τιμά τα πιο εμβληματικά μοντέλα της με έναν ξεχωριστό τρόπο
NEWSAUTO.GR

Η Citroen τιμά τα πιο εμβληματικά μοντέλα της με έναν ξεχωριστό τρόπο

Η Citroen εγκαινίασε το «Citroen Classic Tour», μια νέα δράση για να τιμήσει τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιστορίας της.

Η Citroen τιμά τα πιο εμβληματικά μοντέλα της με έναν ξεχωριστό τρόπο
Το «Citroen Classic Tour» είναι γεγονός. Τα στελέχη της Citroen αποφάσισαν να εφαρμόσουν έναν νέο θεσμό ο οποίος έχει ως στόχο να αναδείξει και να τιμά την κληρονομιά της και θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Παρίσι.

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