Αυτό είναι το πρώτο TVS που θα έρθει στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίζει;

Η TVS κάνει το πρώτο ουσιαστικό της βήμα στην ευρωπαϊκή (και ελληνική) αγορά μοτοσικλετών, με την RTX 300 να αποτελεί ένα από τα μοντέλα που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.