Αυτό το πρωτότυπο Volkswagen βασίζεται στο Polo!

Με τρία ρεκόρ και κατανάλωση μόλις 7,51 kWh/100 km σε πραγματική διαδρομή, το Volkswagen Mission Efficiency δείχνει πώς η αεροδυναμική μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση.