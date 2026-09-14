Αυτό το πρωτότυπο Volkswagen βασίζεται στο Polo!
NEWSAUTO.GR

Αυτό το πρωτότυπο Volkswagen βασίζεται στο Polo!

Με τρία ρεκόρ και κατανάλωση μόλις 7,51 kWh/100 km σε πραγματική διαδρομή, το Volkswagen Mission Efficiency δείχνει πώς η αεροδυναμική μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση.

Αυτό το πρωτότυπο Volkswagen βασίζεται στο Polo!
Η Volkswagen ανεβάζει τον πήχη στην αποδοτικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με το Mission Efficiency, ένα πρωτότυπο που εξελίχθηκε με βασικό στόχο τη μείωση κάθε απώλειας ενέργειας.

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