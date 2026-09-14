F1 GP Ισπανίας: Βήμα τίτλου

Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε για 8η φορά φέτος. Και όσο κι αν δεν το επιθυμεί ο νεαρός Ιταλός, τα σενάρια για το πότε θα κατακτήσει και τυπικά το φετινό πρωτάθλημα έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.