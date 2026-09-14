F1 GP Ισπανίας: Βήμα τίτλου
F1 GP Ισπανίας: Βήμα τίτλου
Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε για 8η φορά φέτος. Και όσο κι αν δεν το επιθυμεί ο νεαρός Ιταλός, τα σενάρια για το πότε θα κατακτήσει και τυπικά το φετινό πρωτάθλημα έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.
Απομένουν, στην καλύτερη, οκτώ αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν. Εφόσον, δηλαδή, επιβεβαιωθεί ότι η Ίμολα θα φιλοξενήσει το GP του Άμπου Ντάμπι τον Δεκέμβριο.
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