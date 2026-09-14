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Newsauto Giveaway: Κέρδισε μία από τις 30 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina
NEWSAUTO.GR

Newsauto Giveaway: Κέρδισε μία από τις 30 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina

Το Newsauto και η Auto Athina powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δίνουν σε 30 τυχερούς τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Newsauto Giveaway: Κέρδισε μία από τις 30 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina
UPD:
Η αντίστροφη μέτρηση για την Auto Athina 2026 έχει ξεκινήσει και το Newsauto δίνει την ευκαιρία σε 30 αναγνώστες του να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του αυτοκινήτου, μαζί με ένα ακόμη άτομο της επιλογής τους.

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UPD:
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