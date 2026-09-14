Newsauto Giveaway: Κέρδισε μία από τις 30 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina

Το Newsauto και η Auto Athina powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δίνουν σε 30 τυχερούς τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα.