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Με νέο όνομα και αναβαθμισμένες εκδόσεις το πιο δημοφιλές μοντέλο της Geely - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Με νέο όνομα και αναβαθμισμένες εκδόσεις το πιο δημοφιλές μοντέλο της Geely - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το Geely EX5 άλλαξε όνομα στην Ελλάδα και έγινε E5. Απέκτησε νέες εκδόσεις, οι οποίες είναι αναβαθμισμένες και έχουν μεγαλύτερη αυτονομία.

Με νέο όνομα και αναβαθμισμένες εκδόσεις το πιο δημοφιλές μοντέλο της Geely - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:

Νέα δεδομένα για το ηλεκτρικό SUV της Geely στην ελληνική αγορά, καθώς το μέχρι σήμερα γνωστό ως EX5 μετονομάζεται σε E5 και παράλληλα αποκτά δύο νέες εκδόσεις. Οι E5 PRO+ και E5 TECH+ εξοπλίζονται με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh και ανεβάζουν την αυτονομία στα 475 χλμ. WLTP.

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UPD:
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