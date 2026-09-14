Με νέο όνομα και αναβαθμισμένες εκδόσεις το πιο δημοφιλές μοντέλο της Geely - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Νέα δεδομένα για το ηλεκτρικό SUV της Geely στην ελληνική αγορά, καθώς το μέχρι σήμερα γνωστό ως EX5 μετονομάζεται σε E5 και παράλληλα αποκτά δύο νέες εκδόσεις. Οι E5 PRO+ και E5 TECH+ εξοπλίζονται με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh και ανεβάζουν την αυτονομία στα 475 χλμ. WLTP.



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