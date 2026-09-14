ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Οδηγούμε το νέο Leapmotor B03X στην Ισπανία - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε το νέο Leapmotor B03X στην Ισπανία - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα

Η Leapmotor μπαίνει στο παιχνίδι της δημοφιλούς κατηγορίας των ηλεκτρικών B-SUV με μια πρόταση που συγκεντρώνει χώρους, πρακτικότητα και τεχνολογία σε ένα πακέτο χωρίς εκπτώσεις στην πραγματική ουσία.

Οδηγούμε το νέο Leapmotor B03X στην Ισπανία - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Η ευρωπαϊκή πορεία της Leapmotor έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τα πολύ καλά αντανακλαστικά και την ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης