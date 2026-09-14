Οδηγούμε το νέο Leapmotor B03X στην Ισπανία - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Οδηγούμε το νέο Leapmotor B03X στην Ισπανία - Με τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
Η Leapmotor μπαίνει στο παιχνίδι της δημοφιλούς κατηγορίας των ηλεκτρικών B-SUV με μια πρόταση που συγκεντρώνει χώρους, πρακτικότητα και τεχνολογία σε ένα πακέτο χωρίς εκπτώσεις στην πραγματική ουσία.
Η ευρωπαϊκή πορεία της Leapmotor έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τα πολύ καλά αντανακλαστικά και την ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς.
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