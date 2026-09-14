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Πότε θα δούμε το φορτηγό της Tesla στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πότε θα δούμε το φορτηγό της Tesla στην Ελλάδα;

Η Tesla ανακοίνωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κυκλοφορία του Semi στην Ευρώπη και παρουσίασε τις προδιαγραφές της διαμόρφωσης για την ευρωπαϊκή αγορά.

Πότε θα δούμε το φορτηγό της Tesla στην Ελλάδα;
Πλήρως ηλεκτρικό και σχεδιασμένο για αποδοτικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, το Tesla Semi είναι πιο ισχυρό και πιο αποδοτικό από τα παραδοσιακά φορτηγά, ενώ το κόστος λειτουργίας του είναι χαμηλότερο.

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