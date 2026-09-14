Πότε θα δούμε το φορτηγό της Tesla στην Ελλάδα;

Πλήρως ηλεκτρικό και σχεδιασμένο για αποδοτικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, το Tesla Semi είναι πιο ισχυρό και πιο αποδοτικό από τα παραδοσιακά φορτηγά, ενώ το κόστος λειτουργίας του είναι χαμηλότερο.