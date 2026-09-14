Νέο Skoda Epiq: Το οδηγήσαμε στην Αυστρία- Πότε θα το δούμε στη χώρα μας;
Νέο Skoda Epiq: Το οδηγήσαμε στην Αυστρία- Πότε θα το δούμε στη χώρα μας;
Η ηλεκτρική γκάμα της Skoda αποκτά μία εντελώς νέα πρόταση, η οποία θα είναι και η πιο προσιτή. Το Epiq έρχεται να συνδυάσει οικονομία, πρακτικότητα και ευελιξία σε ένα αναλογικά χαμηλού κόστους πακέτο. Πότε και πού θα το δούμε στην Ελλάδα;
Αν και οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, στην περίπτωση της Skoda έχουμε μία διαφορετική περίπτωση. Η τσέχικη μάρκα έχει μπει στρατηγικά και καρτερικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και οι καρποί αυτής της προσπάθειας έχουν αρχίσει να αποδίδουν.
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