Ποια συστήματα του αυτοκινήτου πληρώνουμε χωρίς λόγο;
NEWSAUTO.GR

Ποια συστήματα του αυτοκινήτου πληρώνουμε χωρίς λόγο;

Έρευνα ήρθε να δώσει τις απαντήσεις σχετικά με το ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα οι κάτοχοι νέων αυτοκινήτων, και ποιες τους είναι εντελώς αχρείαστες.

Ποια συστήματα του αυτοκινήτου πληρώνουμε χωρίς λόγο;
UPD:
Οι οθόνες στην πλευρά του συνοδηγού έκαναν την εμφάνισή τους αρχικά στις πολυτελείς ναυαρχίδες των premium εταιρειών, ωστόσο με το πέρασμα του καιρού ξεκίνησαν να αποτελούν στοιχεία εξοπλισμού και πιο προσιτών μοντέλων.

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UPD:
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