Ποια συστήματα του αυτοκινήτου πληρώνουμε χωρίς λόγο;

Οι οθόνες στην πλευρά του συνοδηγού έκαναν την εμφάνισή τους αρχικά στις πολυτελείς ναυαρχίδες των premium εταιρειών, ωστόσο με το πέρασμα του καιρού ξεκίνησαν να αποτελούν στοιχεία εξοπλισμού και πιο προσιτών μοντέλων.