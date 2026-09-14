Οι δύο ιαπωνικοί γίγαντες τα βρήκαν και ετοιμάζονται...
NEWSAUTO.GR

Οι δύο ιαπωνικοί γίγαντες τα βρήκαν και ετοιμάζονται...

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, οι Honda και Nissan προχωρούν σε μια νέα μορφή συνεργασίας που αφορά στο λογισμικό και στα ηλεκτρονικά των οχημάτων τους.

Οι δύο ιαπωνικοί γίγαντες τα βρήκαν και ετοιμάζονται...
UPD:
Τα στελέχη της Honda και της Nissan κατάφεραν τελικά να βρουν τρόπο να συνεργαστούν, έπειτα από την αποτυχία των σχετικών διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια.

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UPD:
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