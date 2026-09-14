Οι δύο ιαπωνικοί γίγαντες τα βρήκαν και ετοιμάζονται...

Τα στελέχη της Honda και της Nissan κατάφεραν τελικά να βρουν τρόπο να συνεργαστούν, έπειτα από την αποτυχία των σχετικών διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια.