Πότε θα δούμε το καινούριο Opel Corsa;

Το Corsa ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής του πορείας, με την Opel να έχει ήδη δώσει το χρονοδιάγραμμα για την άφιξή του, αλλά και έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο για την τιμή του.