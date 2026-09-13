Πότε θα δούμε το καινούριο Opel Corsa;
NEWSAUTO.GR

Πότε θα δούμε το καινούριο Opel Corsa;

Το δημοφιλές supermini της Opel αναμένεται τα επόμενα χρόνια στην πιο προηγμένη ηλεκτρική του μορφή και σε σχετικά προσιτή τιμή.

Πότε θα δούμε το καινούριο Opel Corsa;
Το Corsa ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής του πορείας, με την Opel να έχει ήδη δώσει το χρονοδιάγραμμα για την άφιξή του, αλλά και έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο για την τιμή του.

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