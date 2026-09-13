Τι αυτονομία θα έχει το νέο smart-άκι;
NEWSAUTO.GR

Τι αυτονομία θα έχει το νέο smart-άκι;

Το νέο smart #2 αποκαλύπτεται σταδιακά, με τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από την Κίνα να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του για την τοπική αγορά.

Τι αυτονομία θα έχει το νέο smart-άκι;
Το νέο ηλεκτρικό citycar της smart διατηρεί τη φιλοσοφία του θρυλικού fortwo και παραμένει αυστηρά διθέσιο, ενώ η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα αναμένεται τον Οκτώβριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

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