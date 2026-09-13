Τι αυτονομία θα έχει το νέο smart-άκι;
Τι αυτονομία θα έχει το νέο smart-άκι;
Το νέο smart #2 αποκαλύπτεται σταδιακά, με τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από την Κίνα να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του για την τοπική αγορά.
Το νέο ηλεκτρικό citycar της smart διατηρεί τη φιλοσοφία του θρυλικού fortwo και παραμένει αυστηρά διθέσιο, ενώ η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα αναμένεται τον Οκτώβριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
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