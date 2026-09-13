Η μεγάλη αποκάλυψη της Tesla δύο ημέρες πριν από την έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας

Η ημερομηνία είναι πλέον επίσημη: 1η Οκτωβρίου 2026. Η Tesla ετοιμάζεται να παρουσιάσει ξανά το Roadster, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αλλά και περισσότερο καθυστερημένα αυτοκίνητα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Elon Musk επιβεβαίωσε ότι η νέα αποκάλυψη του Tesla Roadster θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου, με την ίδια την Tesla να προαναγγέλλει το γεγονός μέσω του X με τη φράση «Go for launch». Ο Musk ακολούθησε, γράφοντας χαρακτηριστικά «New Tesla Roadster Unveil 10.01».

Το timing έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, ανοίγει στο Metropolitan Expo η Auto Athina 2026, η οποία...





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