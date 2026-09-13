Η μεγάλη αποκάλυψη της Tesla δύο ημέρες πριν από την έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας
Ο Elon Musk «κλείδωσε» την ημερομηνία για την πολυαναμενόμενη νέα αποκάλυψη του Tesla Roadster. Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το ηλεκτρικό hypercar επιστρέφει στο προσκήνιο και μάλιστα μόλις δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου της Αθήνας.
Η ημερομηνία είναι πλέον επίσημη: 1η Οκτωβρίου 2026. Η Tesla ετοιμάζεται να παρουσιάσει ξανά το Roadster, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αλλά και περισσότερο καθυστερημένα αυτοκίνητα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο Elon Musk επιβεβαίωσε ότι η νέα αποκάλυψη του Tesla Roadster θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου, με την ίδια την Tesla να προαναγγέλλει το γεγονός μέσω του X με τη φράση «Go for launch». Ο Musk ακολούθησε, γράφοντας χαρακτηριστικά «New Tesla Roadster Unveil 10.01».
Το timing έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, ανοίγει στο Metropolitan Expo η Auto Athina 2026, η οποία...
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