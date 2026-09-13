Χιλιάδες πρόστιμα σε οδηγούς για λάθος χρήση εξαρτήματος του αυτοκινήτου τους
NEWSAUTO.GR

Χιλιάδες πρόστιμα σε οδηγούς για λάθος χρήση εξαρτήματος του αυτοκινήτου τους

Όλο και συχνότερα το βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους, ακόμη και με απόλυτα καθαρό καιρό. Αυτό που αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι τους βοηθά να βλέπουν καλύτερα τη νύχτα, όχι μόνο δεν λειτουργεί έτσι, αλλά μπορεί να τους φέρει και πρόστιμο από την Τροχαία.

Χιλιάδες πρόστιμα σε οδηγούς για λάθος χρήση εξαρτήματος του αυτοκινήτου τους
UPD:

Τα φώτα ομίχλης δεν είναι ένα δεύτερο σετ προβολέων για να χρησιμοποιείται κάθε βράδυ. Έχουν σχεδιαστεί για πολύ συγκεκριμένες συνθήκες μειωμένης ορατότητας και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι απολύτως σαφής ως προς το πότε επιτρέπεται να ανάβουν.

Κι όμως, στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας είναι πλέον συνηθισμένη εικόνα να βλέπεις οδηγούς με αναμμένα τα εμπρός προβολάκια ομίχλης χωρίς να υπάρχει ομίχλη, βροχή ή χιόνι.Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται επειδή ο οδηγός θεωρεί ότι έτσι «βλέπει περισσότερο». Στην πραγματικότητα συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο.

Τι λέει ακριβώς ο νέος ΚΟΚ...

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