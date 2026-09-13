Το «εξωγήινο» supercar που δεν θα δούμε ποτέ
NEWSAUTO.GR

Το «εξωγήινο» supercar που δεν θα δούμε ποτέ

Σχεδιαστής από την Κίνα φαντάστηκε κάτι που μοιάζει να ήρθε από άλλο πλανήτη.

Το «εξωγήινο» supercar που δεν θα δούμε ποτέ
Η Bugatti βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο. Μετά την αποχώρηση της Porsche από τη Bugatti Rimac, η εταιρεία απέκτησε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ο Μάτε Ρίματς (CEO της Rimac Bugatti) έχει ήδη δείξει ότι θέλει να διατηρήσει τον χαρακτήρα της μάρκας μακριά από τη λογική των μαζικών ηλεκτρικών μοντέλων.

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