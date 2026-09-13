Το «εξωγήινο» supercar που δεν θα δούμε ποτέ
Το «εξωγήινο» supercar που δεν θα δούμε ποτέ
Σχεδιαστής από την Κίνα φαντάστηκε κάτι που μοιάζει να ήρθε από άλλο πλανήτη.
Η Bugatti βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο. Μετά την αποχώρηση της Porsche από τη Bugatti Rimac, η εταιρεία απέκτησε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ο Μάτε Ρίματς (CEO της Rimac Bugatti) έχει ήδη δείξει ότι θέλει να διατηρήσει τον χαρακτήρα της μάρκας μακριά από τη λογική των μαζικών ηλεκτρικών μοντέλων.
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