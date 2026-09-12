F1 GP Ισπανίας: Απίστευτη pole του Νόρις! (+video)

Η McLaren έμοιαζε να ψάχνει να βρει ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι Νόρις και Πιάστρι δεν ήταν ποτέ στην πρώτη τριάδα μέχρι και τους τελευταίους γύρους του Q3. Όλοι κοιτούσαν τους Αντονέλι, Χάμιλτον και Φερστάπεν.