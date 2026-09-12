Πόσο κοστίζει το νέο Deepal S07 στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πόσο κοστίζει το νέο Deepal S07 στην Ελλάδα;

Η Changan παρουσιάζει επίσημα στην ελληνική αγορά το ανανεωμένο Deepal S07, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και εντυπωσιακή αυτονομία.

Πόσο κοστίζει το νέο Deepal S07 στην Ελλάδα;
Το Deepal S07 Pro υιοθετεί νέα προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP, προσφέροντας αυξημένη θερμική σταθερότητα και μέγιστη ασφάλεια.

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