Η Ducati το τερμάτισε: Τι παρουσίασε τώρα;
Η Ducati το τερμάτισε: Τι παρουσίασε τώρα;
Η Ducati βγαίνει στη θάλασσα με ένα μοναδικό σκάφος σε συνεργασία με την Pirelli και την SACS Marine.
UPD:
Η Ducati μεταφέρει για πρώτη φορά το σχεδιαστικό και τεχνολογικό της DNA στη θάλασσα, παρουσιάζοντας το PIRELLI 44 | Ducati Edition, ένα ειδικό maxi-RIB που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Pirelli και τη SACS Marine.
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UPD:
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