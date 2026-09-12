Η Ducati το τερμάτισε: Τι παρουσίασε τώρα;
NEWSAUTO.GR

Η Ducati το τερμάτισε: Τι παρουσίασε τώρα;

Η Ducati βγαίνει στη θάλασσα με ένα μοναδικό σκάφος σε συνεργασία με την Pirelli και την SACS Marine.

Η Ducati το τερμάτισε: Τι παρουσίασε τώρα;
UPD:
Η Ducati μεταφέρει για πρώτη φορά το σχεδιαστικό και τεχνολογικό της DNA στη θάλασσα, παρουσιάζοντας το PIRELLI 44 | Ducati Edition, ένα ειδικό maxi-RIB που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Pirelli και τη SACS Marine.

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