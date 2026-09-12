Άφησαν το αλκοόλ και έπιασαν τα ζελεδάκια - Ερχονται νέα μέτρα
NEWSAUTO.GR

Άφησαν το αλκοόλ και έπιασαν τα ζελεδάκια - Ερχονται νέα μέτρα

Η κατανάλωση αλκοόλ υποχωρεί, τα προϊόντα χωρίς αλκοόλ κερδίζουν έδαφος και μια νέα κατηγορία «εναλλακτικών» προϊόντων εμφανίζεται όλο και συχνότερα. Όμως για τους οδηγούς υπάρχει μια λεπτή γραμμή που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Άφησαν το αλκοόλ και έπιασαν τα ζελεδάκια - Ερχονται νέα μέτρα

ελληνική νύχτα αλλάζει και πλέον υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πρόσκαιρη μόδα.

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της Τροχαίας, η αλλαγή συμπεριφοράς των νεότερων ηλικιών, η ακρίβεια αλλά και η μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία έχουν οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές να περιορίσουν το κλασικό ποτό.

Στην Ελλάδα, στοιχεία της IWSR δείχνουν ότι οι πωλήσεις αλκοολούχας μπίρας μειώθηκαν κατά 5,8...

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