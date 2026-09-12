Άφησαν το αλκοόλ και έπιασαν τα ζελεδάκια - Ερχονται νέα μέτρα

ελληνική νύχτα αλλάζει και πλέον υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πρόσκαιρη μόδα.

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της Τροχαίας, η αλλαγή συμπεριφοράς των νεότερων ηλικιών, η ακρίβεια αλλά και η μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία έχουν οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές να περιορίσουν το κλασικό ποτό.

Στην Ελλάδα, στοιχεία της IWSR δείχνουν ότι οι πωλήσεις αλκοολούχας μπίρας μειώθηκαν κατά 5,8...

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