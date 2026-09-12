Πόσο κοστίζει το πιο φθηνό ηλεκτρικό στην Ελλάδα;

Η Leapmotor έχει αποδείξει πως έχει τον τρόπο να κατασκευάζει τα σωστά μοντέλα για την εκάστοτε κατηγορία και το αμιγώς ηλεκτρικό T03 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ικανότητας.