Ιδού ο κινητήρας που δουλεύει ακόμα και κάτω από το νερό
Ιδού ο κινητήρας που δουλεύει ακόμα και κάτω από το νερό
Ένα νέο μηχανικό σύνολο μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Για τους περισσότερους οδηγούς, η δυνατότητα ενός κινητήρα να λειτουργεί κάτω από το νερό μάλλον δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν όταν αγοράζουν αυτοκίνητο.
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