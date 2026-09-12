Ιδού ο κινητήρας που δουλεύει ακόμα και κάτω από το νερό

Για τους περισσότερους οδηγούς, η δυνατότητα ενός κινητήρα να λειτουργεί κάτω από το νερό μάλλον δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν όταν αγοράζουν αυτοκίνητο.