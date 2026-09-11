Οι Κινέζοι πάτησαν το γκάζι και τώρα φοβούνται

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει καταφέρει να μειώσει θεαματικά τον χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου, σε σημείο που ό,τι και να κάνουν οι παραδοσιακοί κατασκευαστές, δεν μπορούν να τη μιμηθούν.