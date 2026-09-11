Οι Κινέζοι πάτησαν το γκάζι και τώρα φοβούνται
Οι Κινέζοι πάτησαν το γκάζι και τώρα φοβούνται
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που σύντομα θα μπορεί να εξελίσσει ένα ολοκαίνουριο μοντέλο μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.
UPD:
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει καταφέρει να μειώσει θεαματικά τον χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου, σε σημείο που ό,τι και να κάνουν οι παραδοσιακοί κατασκευαστές, δεν μπορούν να τη μιμηθούν.
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