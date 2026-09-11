Εξαντλήθηκε πριν καν ξεκινήσει η παραγωγή της

Αποτελεί το δεύτερο μοντέλο της συλλεκτικής σειράς Mythos και έχει ήδη εξαντληθεί. Εφοδιάζεται με τον νέο V8 του Affalterbach και είναι αποκλειστικά πισωκίνητη.