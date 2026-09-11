SYM Joymax Z3: Ζει την καθημερινότητα μαζί σου (+video)
NEWSAUTO.GR

SYM Joymax Z3: Ζει την καθημερινότητα μαζί σου (+video)

Ένα scooter φτιαγμένο για την πόλη, την καθημερινότητα και όλα όσα πραγματικά χρειάζεται ένας αναβάτης. Με ισχυρό κινητήρα, πλούσιο εξοπλισμό και κορυφαία επίπεδα άνεσης έρχεται να δώσει απαντήσεις σε όλες τα ζητήματα της μετακίνησης εντός ή εκτός πόλης.

SYM Joymax Z3: Ζει την καθημερινότητα μαζί σου (+video)
UPD:
Το SYM Joymax Z3 είναι ένα scooter που δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει με υπερβολές για να αποδείξει την αξία του.

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UPD:
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