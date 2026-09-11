﻿Το πιο πολυτελές κινέζικο SUV φτάνει στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η πολυτελής ναυαρχίδα της Zeekr καταφθάνει στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας ένα εσωτερικό τύπου lounge, plug-in υβριδικό σύστημα με 897 ίππους και τετρακίνηση. Πότε θα το δούμε στους δρόμους;