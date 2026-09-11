﻿Το πιο πολυτελές κινέζικο SUV φτάνει στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

﻿Το πιο πολυτελές κινέζικο SUV φτάνει στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η πολυτελής ναυαρχίδα της Zeekr καταφθάνει στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας ένα εσωτερικό τύπου lounge, plug-in υβριδικό σύστημα με 897 ίππους και τετρακίνηση. Πότε θα το δούμε στους δρόμους;

﻿Το πιο πολυτελές κινέζικο SUV φτάνει στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Το Zeekr 9X πραγματοποιεί το λανσάρισμά του στην Ελλάδα, αποτελώντας τη νέα πολυτελή ναυαρχίδα της μάρκας και συνδυάζοντας την άνεση ενός lounge με πανίσχυρη υβριδική τεχνολογία.

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