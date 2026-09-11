Οδηγούμε την ηλεκτρική Porsche Cayenne στην Καππαδοκία
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε την ηλεκτρική Porsche Cayenne στην Καππαδοκία

Από την άσφαλτο μέχρι τους χωμάτινους λόφους και σε υψόμετρο που έφτασε περίπου τα 1.400 μέτρα, οδηγήσαμε τη νέα Porsche Cayenne Electric σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία του κόσμου.

Οδηγούμε την ηλεκτρική Porsche Cayenne στην Καππαδοκία
Η Καππαδοκία είναι από εκείνα τα μέρη που δύσκολα χρειάζονται πολλές συστάσεις. Οι βραχώδεις σχηματισμοί, οι κοιλάδες, τα σπίτια που μοιάζουν να έχουν σμιλευτεί από την πέτρα και οι δρόμοι που ανεβοκατεβαίνουν ανάμεσα στους λόφους δημιουργούν ένα σκηνικό τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές παρουσιάσεις.

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