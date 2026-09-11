Ανοίγουν τα σχολεία! Πώς θα μετακινήσω με ασφάλεια τα παιδιά μου;
NEWSAUTO.GR

Ανοίγουν τα σχολεία! Πώς θα μετακινήσω με ασφάλεια τα παιδιά μου;

Με τις σχολικές αίθουσες να ανοίγουν και να περιμένουν τους μικρούς και μεγάλους μαθητές, ήρθε η ώρα να αναλύσουμε κάποιους κανόνες με τους οποίους θα μεταφερθούν με ασφάλεια τα παιδιά από και προς το σχολείο.

Ανοίγουν τα σχολεία! Πώς θα μετακινήσω με ασφάλεια τα παιδιά μου;
Το καλοκαίρι τελείωσε, έφτασε Σεπτέμβριος, και ήρθε η ώρα που ξεκινούν τα μαθήματα. Τα παιδιά θα μετακινηθούν με διαφορετικούς τρόπους στα σχολεία (αυτοκίνητο, λεωφορείο, ποδήλατο ή και με τα πόδια), και προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστα απρόοπτα, θα πρέπει να τηρούμε ορισμένους κανόνες ασφαλείας.

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