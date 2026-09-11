Σαββατοκύριακο με Formula 1
Σαββατοκύριακο με Formula 1
Η F1 επιστρέφει στην Μαδρίτη έπειτα από 45 χρόνια και το ολοκαίνουργιο Madring υπόσχεται δράμα, ανατροπές και -ίσως- έναν απρόσμενο νικητή!
Μετά από το συγκλονιστικό ιταλικό GP στην Μόντσα και τον ανεπανάληπτο θρίαμβο του Αντονέλι εκεί, ο Ιταλός πρωτοπόρος της βαθμολογίας και οι υπόλοιποι 21 οδηγοί κάνουν… βουτιά στο άγνωστο.
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