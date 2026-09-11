Σαββατοκύριακο με Formula 1

Μετά από το συγκλονιστικό ιταλικό GP στην Μόντσα και τον ανεπανάληπτο θρίαμβο του Αντονέλι εκεί, ο Ιταλός πρωτοπόρος της βαθμολογίας και οι υπόλοιποι 21 οδηγοί κάνουν… βουτιά στο άγνωστο.