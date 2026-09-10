Η απίστευτη ιστορία πίσω από τη Ferrari F40 του Χάμιλτον
Η απίστευτη ιστορία πίσω από τη Ferrari F40 του Χάμιλτον
Το νέο απόκτημα του Lewis Hamilton είναι μια Ferrari F40 που έμεινε κλεισμένη σε ένα γκαράζ για περισσότερα από 30 χρόνια, έχει διανύσει μόλις 69 χιλιόμετρα και κρύβει μια απίθανη σύμπτωση.
UPD:
«Είναι το αυτοκίνητο των ονείρων μου και ήταν για όσο μπορώ να θυμηθώ». Με αυτά τα λόγια ο Lewis Hamilton αποκάλυψε μέσω των κοινωνικών δικτύων τη δική του Ferrari F40, ένα αυτοκίνητο με μια πραγματικά ασυνήθιστη ιστορία.
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