Η απίστευτη ιστορία πίσω από τη Ferrari F40 του Χάμιλτον

Το νέο απόκτημα του Lewis Hamilton είναι μια Ferrari F40 που έμεινε κλεισμένη σε ένα γκαράζ για περισσότερα από 30 χρόνια, έχει διανύσει μόλις 69 χιλιόμετρα και κρύβει μια απίθανη σύμπτωση.