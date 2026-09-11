Τελευταίο και συλλεκτικό κομμάτι σε δημοπρασία
Τελευταίο και συλλεκτικό κομμάτι σε δημοπρασία
Η τελευταία Toyota GR Supra της 5ης γενιάς παίρνει τον δρόμο της δημοπρασίας, με την Toyota να προσφέρει ένα μοναδικό αυτοκίνητο για φιλανθρωπικό σκοπό.
Η αυλαία για την Toyota GR Supra MkV πέφτει με έναν τρόπο αντάξιο της ιστορίας της. Η Toyota North America ανακοίνωσε ότι το τελευταίο αυτοκίνητο της πέμπτης γενιάς του θρυλικού coupe θα δημοπρατηθεί τον Ιανουάριο, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στη φιλανθρωπική οργάνωση Reach Out WorldWide, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ηθοποιό Paul Walker.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα