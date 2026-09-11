Τελευταίο και συλλεκτικό κομμάτι σε δημοπρασία

Η αυλαία για την Toyota GR Supra MkV πέφτει με έναν τρόπο αντάξιο της ιστορίας της. Η Toyota North America ανακοίνωσε ότι το τελευταίο αυτοκίνητο της πέμπτης γενιάς του θρυλικού coupe θα δημοπρατηθεί τον Ιανουάριο, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στη φιλανθρωπική οργάνωση Reach Out WorldWide, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ηθοποιό Paul Walker.