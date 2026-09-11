Video: Μπήκε μπροστά σε Tesla για να δει αν θα φρενάρει!

Η αυτόνομη οδήγηση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ωστόσο ακόμα υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι ασφαλή και κυρίως αν μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. Ένας άνδρας στις ΗΠΑ αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια του Tesla Cybercab με έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.