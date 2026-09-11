Video: Μπήκε μπροστά σε Tesla για να δει αν θα φρενάρει!
Video: Μπήκε μπροστά σε Tesla για να δει αν θα φρενάρει!
Ένας άνδρας στην Αμερική ρίσκαρε έναν πιθανό τραυματισμό θέλοντας να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα της αυτόνομης οδήγησης ενός Robotaxi της Tesla.
Η αυτόνομη οδήγηση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ωστόσο ακόμα υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι ασφαλή και κυρίως αν μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. Ένας άνδρας στις ΗΠΑ αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια του Tesla Cybercab με έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα