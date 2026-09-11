Video: Μπήκε μπροστά σε Tesla για να δει αν θα φρενάρει!
NEWSAUTO.GR

Video: Μπήκε μπροστά σε Tesla για να δει αν θα φρενάρει!

Ένας άνδρας στην Αμερική ρίσκαρε έναν πιθανό τραυματισμό θέλοντας να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα της αυτόνομης οδήγησης ενός Robotaxi της Tesla.

Video: Μπήκε μπροστά σε Tesla για να δει αν θα φρενάρει!
Η αυτόνομη οδήγηση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ωστόσο ακόμα υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι ασφαλή και κυρίως αν μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. Ένας άνδρας στις ΗΠΑ αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια του Tesla Cybercab με έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης