Η αγαπημένη ώρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε έναν δρόμο, ένα αυτοκίνητο και ένα τραγούδι
Η αγαπημένη ώρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε έναν δρόμο, ένα αυτοκίνητο και ένα τραγούδι
Μακριά από την πίστα, τα φώτα και τον κόσμο, υπήρχε μια πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη πολύ πιο απλή. Ένας όμορφος δρόμος, το τιμόνι του Range Rover Sport και ένα ελληνικό τραγούδι στο ηχοσύστημα. Ήταν από τις στιγμές που αγαπούσε και αρκετές φορές επέλεγε να τις μοιραστεί με τον κόσμο.
UPD:
Υπάρχουν άνθρωποι που συνδέουν το αυτοκίνητο με τη μετακίνηση. Άλλοι με την ταχύτητα ή την επίδειξη. Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το αυτοκίνητο έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο: ένας μικρός προσωπικός χώρος, ένα μέρος όπου μπορούσε για λίγο να αφήσει πίσω του τον θόρυβο που συνοδεύει μια τόσο μεγάλη καριέρα.
Ο αιφνίδιος θάνατός του, σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνει πίσω μια τεράστια μουσική διαδρομή, αλλά και πολλές μικρές, ανθρώπινες εικόνες που σήμερα αποκτούν διαφορετικό βάρος. Και μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν αυτή: ο Μαζωνάκης πίσω από το τιμόνι, σε έναν ανοιχτό δρόμο, να τραγουδά.
Όχι απαραίτητα δικά του τραγούδια. Αντίθετα, του άρεσε να βάζει στο αυτοκίνητο τραγούδια άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών και να τα ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Χωρίς σκηνή, χωρίς μικρόφωνο, χωρίς προβολείς. Απλώς επειδή το ήθελε.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
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