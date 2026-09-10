Η αγαπημένη ώρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε έναν δρόμο, ένα αυτοκίνητο και ένα τραγούδι

Υπάρχουν άνθρωποι που συνδέουν το αυτοκίνητο με τη μετακίνηση. Άλλοι με την ταχύτητα ή την επίδειξη. Για τον, το αυτοκίνητο έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο: ένας μικρός προσωπικός χώρος, ένα μέρος όπου μπορούσε για λίγο να αφήσει πίσω του τον θόρυβο που συνοδεύει μια τόσο μεγάλη καριέρα.

Ο αιφνίδιος θάνατός του, σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνει πίσω μια τεράστια μουσική διαδρομή, αλλά και πολλές μικρές, ανθρώπινες εικόνες που σήμερα αποκτούν διαφορετικό βάρος. Και μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν αυτή: ο Μαζωνάκης πίσω από το τιμόνι, σε έναν ανοιχτό δρόμο, να τραγουδά.

Όχι απαραίτητα δικά του τραγούδια. Αντίθετα, του άρεσε να βάζει στο αυτοκίνητο τραγούδια άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών και να τα ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Χωρίς σκηνή, χωρίς μικρόφωνο, χωρίς προβολείς. Απλώς επειδή το ήθελε.