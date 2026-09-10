MG HS Hybrid+: 224 ίπποι με κατανάλωση μικρού αυτοκινήτου
MG HS Hybrid+: 224 ίπποι με κατανάλωση μικρού αυτοκινήτου
Με ισχύ 224 ίππων, κατανάλωση από 5,5 λτ./100 χλμ. και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο MG HS Hybrid+ προσφέρει οικογενειακή πρακτικότητα, δυναμικές επιδόσεις και κορυφαία οικονομία καθημερινά.
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Η κατηγορία των οικογενειακών SUV έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία της σύγχρονης αυτοκίνησης.
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