Πόσο κοστίζει το νέο Audi A3 στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πόσο κοστίζει το νέο Audi A3 στην Ελλάδα;

Από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Audi ανακοινώθηκαν οι τιμές του επανασχεδιασμένου A3, σε όλες τις εκδόσεις του.

Πόσο κοστίζει το νέο Audi A3 στην Ελλάδα;
Τον περασμένο Ιούνιο, η Audi παρουσίασε το ανανεωμένο A3 το οποίο επικαιροποιήθηκε για δεύτερη φορά από το 2020, όταν εμφανίστηκε η τέταρτη γενιά του.

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