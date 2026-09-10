Πόσο κοστίζει το νέο Audi A3 στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζει το νέο Audi A3 στην Ελλάδα;
Από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Audi ανακοινώθηκαν οι τιμές του επανασχεδιασμένου A3, σε όλες τις εκδόσεις του.
Τον περασμένο Ιούνιο, η Audi παρουσίασε το ανανεωμένο A3 το οποίο επικαιροποιήθηκε για δεύτερη φορά από το 2020, όταν εμφανίστηκε η τέταρτη γενιά του.
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