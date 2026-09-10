Να πάω το παιδί στο σχολείο με μοτοσικλέτα;

Μπορεί όμως ένας γονιός να πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο με scooter ή μοτοσικλέτα; Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την ηλικία, τη θέση του παιδιού, τα μαρσπιέ και το κράνος;