Να πάω το παιδί στο σχολείο με μοτοσικλέτα;
Να πάω το παιδί στο σχολείο με μοτοσικλέτα;
Μπορεί όμως ένας γονιός να πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο με scooter ή μοτοσικλέτα; Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την ηλικία, τη θέση του παιδιού, τα μαρσπιέ και το κράνος;
Λίγο έμεινε πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ήδη έχει ξεκινήσει ο οικογενειακός προγραμματισμός των… μετακινήσεων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα