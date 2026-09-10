Ιδού τα νέα Volvo XC40, EX40 και EC40
Ιδού τα νέα Volvo XC40, EX40 και EC40
Τα δημοφιλή XC40, EX40 και EC40 δέχονται μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο ντιζάιν εντός και εκτός, στο infotainment και στα συστήματα υποβοήθησης.
Η Volvo προχωρά σε μια εκτεταμένη ανανέωση της οικογένειας 40, με τα XC40, EX40 και EC40 να αποκτούν ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και περισσότερη τεχνολογία.
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