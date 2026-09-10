Ανάκληση αυτοκινήτων Mercedes στην Ελλάδα
Ανάκληση ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ελλάδα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή του σωλήνα καυσίμου και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει διαρροή αλλά ακόμη και αιφνίδια απώλεια της πρόωσης του αυτοκινήτου.
Μία νέα ανάκληση που αφορά άμεσα ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η καμπάνια αφορά 168 Mercedes-Benz GLE που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ενώ συνολικά σε διεθνές επίπεδο η ανάκληση περιλαμβάνει 23.606 αυτοκίνητα.
Πρόκειται για οχήματα της σειράς GLE 167, συγκεκριμένων εκδόσεων με κινητήρα OM654 και υβριδικό σύστημα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από τις 29 Αυγούστου 2022 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2025.
Το ζήτημα έχει χαρακτηριστεί ως θέμα ασφαλείας και για τον λόγο αυτό οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων θα πρέπει να απευθυνθούν στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Mercedes-Benz.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr