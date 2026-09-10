Ανάκληση αυτοκινήτων Mercedes στην Ελλάδα

Μία νέα ανάκληση που αφορά άμεσα ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η καμπάνια αφορά 168 Mercedes-Benz GLE που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ενώ συνολικά σε διεθνές επίπεδο η ανάκληση περιλαμβάνει 23.606 αυτοκίνητα.

Πρόκειται για οχήματα της σειράς GLE 167, συγκεκριμένων εκδόσεων με κινητήρα OM654 και υβριδικό σύστημα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από τις 29 Αυγούστου 2022 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ζήτημα έχει χαρακτηριστεί ως θέμα ασφαλείας και για τον λόγο αυτό οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων θα πρέπει να απευθυνθούν στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Mercedes-Benz.

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