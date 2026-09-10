Επίσημο: Η νέα γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται Ελλάδα - Στην έκθεση αυτοκινήτου θα κάνει πρεμιέρα
Επίσημο: Η νέα γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται Ελλάδα - Στην έκθεση αυτοκινήτου θα κάνει πρεμιέρα
Δύο μοντέλα της γαλλικής μάρκας θα παρουσιαστούν στο ελληνικό κοινό στην κορυφαία έκθεση αυτοκινήτου της Ελλάδας AUTO ATHINA.
UPD:
Μία ακόμα ιδιαίτερα σημαντική μάρκα ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με αποκλειστικές και διασταυρωμένες πληροφορίες του Newsauto και της στήλης «Τα Νέα της Πιάτσας», η Alpine έρχεται στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη γαλλική εταιρεία στη χώρα μας.
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