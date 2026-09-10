Επίσημο: Η νέα γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται Ελλάδα - Στην έκθεση αυτοκινήτου θα κάνει πρεμιέρα

Μία ακόμα ιδιαίτερα σημαντική μάρκα ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με αποκλειστικές και διασταυρωμένες πληροφορίες του Newsauto και της στήλης «Τα Νέα της Πιάτσας», η Alpine έρχεται στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη γαλλική εταιρεία στη χώρα μας.