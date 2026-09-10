Οι Κινέζοι ετοιμάζουν superbike με V5 κινητήρα και 250 ίππους!
Οι Κινέζοι ετοιμάζουν superbike με V5 κινητήρα και 250 ίππους!
Η ZXMoto ετοιμάζει V5 superbike που θέλει να κοιτάξει Ducati και BMW στα μάτια.
Η ZXMoto, η οποία αναμένουμε να τη δούμε και στη χώρα μας, έχει μεγάλους στόχους και πως να μην έχει με τον τρομερά φιλόδοξο ιδιοκτήτη της Ζανγκ Σουέ (πρώην CEO της Kove).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα