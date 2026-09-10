Οι Κινέζοι ετοιμάζουν superbike με V5 κινητήρα και 250 ίππους!

Η ZXMoto, η οποία αναμένουμε να τη δούμε και στη χώρα μας, έχει μεγάλους στόχους και πως να μην έχει με τον τρομερά φιλόδοξο ιδιοκτήτη της Ζανγκ Σουέ (πρώην CEO της Kove).