Το ηλεκτρικό πόλης με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ (+video)
NEWSAUTO.GR

Το ηλεκτρικό πόλης με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ (+video)

Στη Nissan ετοιμάζονται για την παρουσίαση του νέου Pixo, του μικρού ηλεκτρικού μοντέλου για την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Το ηλεκτρικό πόλης με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ (+video)
UPD:
Το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της Nissan, το οποίο θα τοποθετείται κάτω από το Micra,.θα ονομάζεται Pixo στην ευρωπαϊκή αγορά.

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UPD:
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