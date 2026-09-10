Το ηλεκτρικό πόλης με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ (+video)

Στη Nissan ετοιμάζονται για την παρουσίαση του νέου Pixo, του μικρού ηλεκτρικού μοντέλου για την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου.