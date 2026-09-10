Πώς θα καταφέρει η Audi να δημιουργήσει μοντέλα με συναίσθημα;
NEWSAUTO.GR

Πώς θα καταφέρει η Audi να δημιουργήσει μοντέλα με συναίσθημα;

Η Audi θέλει να επιστρέψει στη δημιουργία μοντέλων με έντονο χαρακτήρα, όπως το R8 και το TT, και θα το κάνει αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αλλά και την παράδοσή της.

Πώς θα καταφέρει η Audi να δημιουργήσει μοντέλα με συναίσθημα;
Το νέο Audi Nuvolari φαίνεται πως αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μοντέλο υψηλών επιδόσεων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής Έρευνας και Εξέλιξης και CTO της Audi, Rouven Mohr, λειτουργεί ως πυξίδα της μάρκας, δείχνοντας την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει όχι μόνο στα μελλοντικά σπορ μοντέλα της αλλά συνολικά στην γκάμα της.

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