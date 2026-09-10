Πώς θα καταφέρει η Audi να δημιουργήσει μοντέλα με συναίσθημα;

Η Audi θέλει να επιστρέψει στη δημιουργία μοντέλων με έντονο χαρακτήρα, όπως το R8 και το TT, και θα το κάνει αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αλλά και την παράδοσή της.