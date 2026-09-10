Όλοι θα ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί στην Ιταλία με αυτό το περιπολικό...
Όλοι θα ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί στην Ιταλία με αυτό το περιπολικό...
Η Lamborghini παρουσίασε την Temerario Polizia, ένα ειδικά διασκευασμένο όχημα, η οποία εντάσσεται στον στόλο της ιταλικής Αστυνομίας.
Η Lamborghini συνεχίζει την παράδοσή της να δημιουργεί και περιπολικά κάποιων από τα μοντέλα της και να τα δωρίζει στην ιταλική Αστυνομία με σκοπό να έχουν ενεργό ρόλο για τις υπηρεσίες της.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα