Όλοι θα ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί στην Ιταλία με αυτό το περιπολικό...
NEWSAUTO.GR

Όλοι θα ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί στην Ιταλία με αυτό το περιπολικό...

Η Lamborghini παρουσίασε την Temerario Polizia, ένα ειδικά διασκευασμένο όχημα, η οποία εντάσσεται στον στόλο της ιταλικής Αστυνομίας.

Όλοι θα ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί στην Ιταλία με αυτό το περιπολικό...
Η Lamborghini συνεχίζει την παράδοσή της να δημιουργεί και περιπολικά κάποιων από τα μοντέλα της και να τα δωρίζει στην ιταλική Αστυνομία με σκοπό να έχουν ενεργό ρόλο για τις υπηρεσίες της.

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