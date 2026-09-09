Νέα Mercedes-Benz GLB: Πιο μεγάλη, πιο πρακτική, πιο σύγχρονη
NEWSAUTO.GR

Νέα Mercedes-Benz GLB: Πιο μεγάλη, πιο πρακτική, πιο σύγχρονη

Με έως επτά θέσεις, μεγαλύτερους χώρους και Hybrid ή Electric εκδόσεις, η νέα GLB αποκτά ακόμη πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

Νέα Mercedes-Benz GLB: Πιο μεγάλη, πιο πρακτική, πιο σύγχρονη
Η πρακτικότητα ήταν από την αρχή το στοιχείο που ξεχώρισε την GLB μέσα στην γκάμα της Mercedes-Benz. Ένα premium SUV με σχετικά μαζεμένες διαστάσεις, αλλά αρκετό χώρο για να προσφέρει ακόμη και επταθέσια διάταξη. Στη δεύτερη γενιά της, η Mercedes εξελίσσει ακριβώς αυτή τη συνταγή, δίνοντας περισσότερο χώρο σε επιβάτες και αποσκευές και διατηρώντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

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