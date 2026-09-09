Νέα Mercedes-Benz GLB: Πιο μεγάλη, πιο πρακτική, πιο σύγχρονη

Η πρακτικότητα ήταν από την αρχή το στοιχείο που ξεχώρισε την

μέσα στην γκάμα της Mercedes-Benz. Ένα premium SUV με σχετικά μαζεμένες διαστάσεις, αλλά αρκετό χώρο για να προσφέρει ακόμη και επταθέσια διάταξη. Στη δεύτερη γενιά της, η Mercedes εξελίσσει ακριβώς αυτή τη συνταγή,