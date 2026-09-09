Ποια θρυλική μάρκα κινδυνεύει να καταρρεύσει;
Ποια θρυλική μάρκα κινδυνεύει να καταρρεύσει;
Οκτώ χρόνια μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Aston Martin έχει απωλέσει πάνω από το 99% της χρηματιστηριακής αξίας της.
Κάποια στοιχεία ιστορίας της Aston Martin, η οποία ξεκίνησε το 1913, δεν φαίνεται να αλλάζουν. Η βρετανική εταιρεία έχει βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη οικονομική θέση, κάτι που ισχύει και τώρα.
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