Αποστολή newsauto στην Αυστρία: Οδηγούμε το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo

Το πολυαναμενόμενο ηλεκτρικό υπερμίνι με το “βαρύ” όνομα κύλησε τους τροχούς του επί Αυστριακού εδάφους κι εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να αποκομίσουμε εντυπώσεις και να προβούμε σε συμπεράσματα.