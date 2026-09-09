Αποστολή newsauto στην Αυστρία: Οδηγούμε το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo
Αποστολή newsauto στην Αυστρία: Οδηγούμε το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo
Το πολυαναμενόμενο ηλεκτρικό υπερμίνι με το “βαρύ” όνομα κύλησε τους τροχούς του επί Αυστριακού εδάφους κι εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να αποκομίσουμε εντυπώσεις και να προβούμε σε συμπεράσματα.
UPD:
Υπάρχουν ονόματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις και το Polo είναι σίγουρα ένα από αυτά.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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