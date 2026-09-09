«Καρφιά» στους δρόμους για όσους οδηγούν ανάποδα
«Καρφιά» στους δρόμους για όσους οδηγούν ανάποδα
Τα αυξανόμενα περιστατικά αυτοκινήτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα φέρνουν στο προσκήνιο νέα μέτρα πρόληψης, από έξυπνες κάμερες και άμεσες προειδοποιήσεις μέχρι ειδικά συστήματα που μπορούν να ακινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο.
Τα αυξανόμενα περιστατικά αυτοκινήτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα φέρνουν στο προσκήνιο νέα μέτρα πρόληψης, από έξυπνες κάμερες και άμεσες προειδοποιήσεις μέχρι ειδικά συστήματα που μπορούν να ακινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο.
Η εικόνα ενός αυτοκινήτου να κινείται ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο είναι από τις πλέον επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός. Και το τελευταίο διάστημα τα σχετικά περιστατικά στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να προκαλούν έντονο προβληματισμό.
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