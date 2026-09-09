«Καρφιά» στους δρόμους για όσους οδηγούν ανάποδα

Η εικόνα ενός αυτοκινήτου να κινείται ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο είναι από τις πλέον επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός. Και το τελευταίο διάστημα τα σχετικά περιστατικά στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να προκαλούν έντονο προβληματισμό.





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