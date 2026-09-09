ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση

Πότε θα δούμε το νέο Renault Megane στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πότε θα δούμε το νέο Renault Megane στην Ελλάδα;

Δεν έχει σταματημό η Renault που συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα μοντέλα και εκδόσεις…

Πότε θα δούμε το νέο Renault Megane στην Ελλάδα;
Μία από τις σημαντικές αφίξεις της Renault στην ελληνική αγορά και με ένα μοντέλο που έχει γράψει μεγάλη ιστορία αφορά στο νέο Megane. Το γαλλικό μοντέλο το οποίο θα είναι διαθέσιμο μόνο ηλεκτρικό αναμένεται στη χώρα μας και σύμφωνα με πληροφορίες NewsAuto αρχές του 2027.


Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης