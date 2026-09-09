Λάμδα Star στο Χαλάνδρι: Η Mercedes-Benz όπως δεν την έχεις ξαναζήσει (+video)
Λάμδα Star στο Χαλάνδρι: Η Mercedes-Benz όπως δεν την έχεις ξαναζήσει (+video)
Το πραγματικό μέτρο της πολυτέλειας δεν είναι να αποκτήσεις κάτι ξεχωριστό. Είναι να αισθανθείς ξεχωριστός πριν ακόμη το αποκτήσεις.
Kηφισίας 248. Κράτησέ το. Βάλε το στο Google Maps ή απλώς αποθήκευσέ το στη μνήμη σου. Πρέπει να το δεις από κοντά. Το «αστέρι» της Mercedes-Benz στη μαρκίζα είναι μόνο η αφορμή. Υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι για μια στάση. Πήγαινε γιατί είναι από εκείνα τα σημεία της Αθήνας που σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτή η πόλη μπορεί ακόμη να παράγει ωραία πράγματα. Χώρους που δεν χτίστηκαν απλώς για να εξυπηρετήσουν μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά για να προσφέρουν μια εμπειρία.
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