ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση

Λάμδα Star στο Χαλάνδρι: Η Mercedes-Benz όπως δεν την έχεις ξαναζήσει (+video)
NEWSAUTO.GR

Λάμδα Star στο Χαλάνδρι: Η Mercedes-Benz όπως δεν την έχεις ξαναζήσει (+video)

Το πραγματικό μέτρο της πολυτέλειας δεν είναι να αποκτήσεις κάτι ξεχωριστό. Είναι να αισθανθείς ξεχωριστός πριν ακόμη το αποκτήσεις.

Λάμδα Star στο Χαλάνδρι: Η Mercedes-Benz όπως δεν την έχεις ξαναζήσει (+video)

Kηφισίας 248. Κράτησέ το. Βάλε το στο Google Maps ή απλώς αποθήκευσέ το στη μνήμη σου. Πρέπει να το δεις από κοντά. Το «αστέρι» της Mercedes-Benz στη μαρκίζα είναι μόνο η αφορμή. Υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι για μια στάση. Πήγαινε γιατί είναι από εκείνα τα σημεία της Αθήνας που σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτή η πόλη μπορεί ακόμη να παράγει ωραία πράγματα. Χώρους που δεν χτίστηκαν απλώς για να εξυπηρετήσουν μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά για να προσφέρουν μια εμπειρία.

Δείτε εδώ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης